«Это подвиг»: Пушилин рассмотрит решение Розовского района о присоединении

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин назвал решение жителей освобождённого Розовского района Запорожья о временном присоединении к ДНР «гражданским подвигом» и пообещал не оставить этот вопрос без внимания, заявил он в эфире «России 24». Он отметил, что жители района «устали от нацистского режима» и жаждут перемен.

Это не первое обращение, но точно первое публичное и столь явное обращение, что заслуживает особого уважения и это своеобразный гражданский подвиг. Люди натерпелись за все эти годы, устали от нацистского режима, и хотят изменений в положительную сторону, — подчеркнул он.

Кроме того, Пушилин пообещал оказать социальную поддержку, имея в виду в том числе возобновление выплат пенсий, социальных пособий, зарплат бюджетникам, восстановление работы спасателей, правоохранительных органов и больниц. Он пояснил, что вопрос об изменении административных границ будет решаться позже.

Ранее власти Розовского района самостоятельно созвали референдум, в ходе которого единогласно проголосовали за присоединение к ДНР. Несогласных или воздержавшихся от предложения присоединиться к республике не было.

7 апреля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и Пушилин водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Собравшиеся местные жители Собравшиеся скандировали «Ура» и «Россия!».