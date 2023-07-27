«Это невероятные технологии»: что нового выяснили в Конгрессе США про НЛО Бывшие офицеры заявили, что правительство может преследовать тех, кто пытается узнать слишком много об инопланетянах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Конгрессе США прошли первые слушания, посвященные существованию внеземных цивилизаций. На заседании трое бывших офицеров заявили, что правительство знает про НЛО гораздо больше, чем сообщает. По их словам, сотрудники спецслужб пытаются отремонтировать корабли пришельцев. Что нового стало известно об НЛО по итогам слушаний в парламенте США — в материале NEWS.ru.

Кто выступал на слушаниях конгресса по НЛО

Слушания созвали по инициативе политиков, отставных военных и сотрудников спецслужб, которые призывают власти США перестать скрывать доказательства существования НЛО.

«Это вопрос прозрачности правительства. <...> Мы собираемся добраться до фактов. <...> Я надеюсь, что это будет первой встречей из долгой серии слушаний по этому вопросу», — заявил член палаты представителей республиканец Тим Берчетт.

Главными спикерами мероприятия стали: отставной адмирал Дэвид Фрейвор, бывший офицер разведки Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки (ВВС США) Дэвид Граш, а также бывший военный пилот Райан Грейвс — глава организации, регистрирующей сообщения о встречах с НЛО.

Что рассказал бывший разведчик о кораблях пришельцев

Ветеран разведки и бывший руководитель исследований в управлении Пентагона по изучению необъяснимых аномальных явлений Граш заявил, что правительство хранит много обломков инопланетных кораблей.

По его словам, на протяжении десятилетий власти США занимаются поиском разбившихся НЛО и пытаются организовать их ремонт. Ранее, в июне, Граш рассказывал, что один из звездолетов, который, по его словам, чинят сотрудники спецслужб, размером с футбольное поле.

Бывший разведчик утверждал, что в обломках одного из таких кораблей обнаружены «не принадлежащие людям биологические» останки.

«Мои показания основаны на информации, которую я получил от лиц с долгосрочной безупречной репутацией службы для этой страны. Они поделились со мной убедительными доказательствами — фотографиями и официальными документами», — сказал Граш. Он добавил, что полностью удостоверился в правдивости этой информации, хотя сам останки не видел.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие НЛО видели участники слушаний

Пилот Райан Грейвс сообщил, что каждый день в течение нескольких лет подряд наблюдал инопланетные объекты у побережья Атлантического океана. Грейвс описал эти суда как темно-серые или черные кубы, которые находились внутри прозрачной сферы, в которой «вершины куба касались внутренней части сферы».

Отставной адмирал Фрейвор рассказал, что однажды во время учений в 2004 году видел похожие НЛО. По его словам, они преодолевали расстояние в несколько десятков километров менее чем за секунду.

Фрейвор вспомнил, что у этих устройств не было крыльев, окон или выхлопных труб, а по форме они напоминали гигантские овальные драже.

«Я не какой-то фанатик НЛО, но то, что мы видели четырьмя парами глаз в течение пяти минут, по-прежнему ни с чем не сравнится. Я сказал приятелю, что хотел бы на этом полетать. Это просто невероятные технологии».

Экс-агент Граш добавил, что правительство США преследует тех, кто пытается «слишком много» узнать о пришельцах. По его словам, во время службы он столкнулся с угрозами в свой адрес из-за попыток получить доступ к секретным сведениям об НЛО.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как отреагировали на слушания по НЛО официальные лица США

В заключительной речи конгрессмен-республиканец Гленн Гротман назвал сессию поучительной, добавив, что за ней, вероятно, последуют нововведения в законодательстве. К примеру, они могут коснуться процесса отчетности о наблюдениях за неопознанными объектами.

«Очевидно, что некоторые из нас будут с нетерпением ждать ответов, которые мы сможем получить в более конфиденциальной обстановке», — заявил парламентарий.

Комментируя итоги слушаний, пресс-секретарь Министерства обороны США Сью Гоф заявила: следователи не обнаружили какой-либо поддающейся проверке информации о том, что США владеют внеземными устройствами и занимаются их реконструкцией.

Член палаты представителей республиканец Эрик Берлисон попытался опровергнуть версию о том, что на земле есть обломки звездолетов. Свое мнение он аргументировал тем, что существа, способные преодолевать миллиарды миль и добраться до людей, могут быть настолько «некомпетентны», чтобы разбиться во время приземления.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Гленн Гротман

Что США узнали об инопланетянах за последние 70 лет

С 1950-х годов в США постоянно возникали проекты, связанные с поиском внеземного разума. В 2019 году, во время президентского срока Дональда Трампа, этой проблеме решили уделить больше внимания. Военных обязали сообщать о любых случаях необъяснимых атмосферных явлений. В Белом доме также потребовали серьезнее относиться ко всем сообщениям об активности НЛО и оперативно расследовать подобные случаи.

В 2021 году ЦРУ представило конгрессу доклад о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в США за последнее время. Авторы пришли к выводу, что таинственные летающие объекты замечают в основном около военных полигонов, где обычно испытывают новую технику и оружие. В итоге конгрессмены заявили об отсутствии следов пришельцев.

В апреле 2023 года Шон Киркпатрик, директор управления Пентагона по разрешению аномалий во всех областях (того самого, где работал Граш), сообщил в сенате, что на данный момент правительство США расследует более 650 потенциальных случаев, связанных с НЛО. Он подчеркнул, что пока нет никаких доказательств внеземной жизни, но все же признал, что у многих феноменов действительно нет научного объяснения.

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