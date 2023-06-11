«Это неудача»: в США предрекли Киеву последствия из-за потерь ВСУ Forbes: ВСУ за один бой потеряли до 5% каждой партии Leopard и Bradley

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Армия Украины потеряла боевые машины Bradley и танки Leopard 2, безуспешно пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил России в Запорожской области, пишет американский Forbes. Журналист Дэвид Экс указал в своей статье, что уничтожение поставленной Западом военной техники может иметь серьезные последствия для ВСУ.

Это неудача. И потенциально серьезная, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать часть поврежденных машин. Союзники пока предоставили Киеву для боевых действий только 21 длинноствольный Leopard 2А6 и 109 ракетных М2 Bradley. Группы 33-й и 47-й бригад ВСУ за одно утро потеряли до 5% каждой партии техники, — пишет обозреватель.

Ранее в Сети появилось видео с уничтоженными украинскими бронетранспортерами MaxxPro производства США, подбитыми, предположительно, на Запорожском направлении. На кадрах с коптера были показаны две пораженные ударом тяжелые бронемашины ВСУ, догорающие на проселочной дороге.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил выставить трофейные немецкие танки Leopard у посольства Германии, а потерянные украинцами американские БМП Bradley — у посольства США. Парламентарий отметил, что на Украине сожжено уже достаточно западной бронетехники для того, чтобы по дороге на работу иностранные дипломаты вынуждены были пробираться «сквозь эти смертоносные дебри, превратившиеся в груды железа».