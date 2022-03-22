«Это неизбежно»: генсек ООН о переговорах Москвы и Киева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о признаках прогресса в урегулировании ситуации вокруг Украины. Он считает, что сторонам следует незамедлительно активизировать переговорный процесс. Слова Гутерриша приводятся на сайте организации.

Рано или поздно стороны перейдут с полей сражений к столу переговоров, и это неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько ещё жизней будет потеряно, <...> сколько ещё украинцев и россиян будут убиты, — сказал генсек.

Он добавил, что у него есть информация, полученная из разных источников, что просматриваются элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам.

По его словам, последствия от происходящего ужe ощущаются во всём мире и продолжение спецоперации вызовет резкий роcт цен на продовольствие, энергоносители и удобрeния. Это угрожает обернуться глобальным голoдом.

Гуттериш ранее заявил, что считает «возможной» перспективу ядерного конфликта. Так он прокомментировал повышение готовности ядерных сил России.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.