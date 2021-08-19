«Это неинтересно»: Захарова прокомментировала ситуацию с Сапегой

Интерес российской общественности к задержанной в аэропорту Минска Софье Сапеге начал угасать. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По её мнению, когда девушка только оказалась в белорусской тюрьме, о ней писали все, кто только мог. Заинтересованность в судьбе Сапеги уменьшилась, когда этот процесс начал разрешаться. Захарова считает, что сейчас даже либеральная общественность не пишет про девушку.

Уже это не интересно. Никто не следит за судьбой, — подчеркнула представитель МИД.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.

Ранее Сапега заявила о возможной причастности к вынужденной посадке самолёта Ryanair людей из окружения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.