«Это неинтересно»: Захарова прокомментировала ситуацию с Сапегой
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:13, 20 августа 2021
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Global Look Press
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Интерес российской общественности к задержанной в аэропорту Минска Софье Сапеге начал угасать. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По её мнению, когда девушка только оказалась в белорусской тюрьме, о ней писали все, кто только мог. Заинтересованность в судьбе Сапеги уменьшилась, когда этот процесс начал разрешаться. Захарова считает, что сейчас даже либеральная общественность не пишет про девушку.
Уже это не интересно. Никто не следит за судьбой, — подчеркнула представитель МИД.
Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После фейкового сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.
Ранее Сапега заявила о возможной причастности к вынужденной посадке самолёта Ryanair людей из окружения основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.