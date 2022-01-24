«Это не «тревожный сигнал»: в Киеве об отъезде дипломатов

В офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что эвакуация американских дипломатов из Киева вызвана логикой внутриполитической ситуации в США. Если бы Госдеп не пошёл на такой шаг, попал бы под жёсткую критику. Об этом заявил советник главы администрации Михаил Подоляк, сообщает «Украинская правда».

По его мнению, Госдеп дал разрешение на добровольный выезд не только из-за роста угрозы нападения России. Он также считает, что решения об эвакуации могут быть пересмотрены уже в феврале.

Это не «тревожный сигнал». Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнёров превращать в какие-либо «тревожные сигналы», — заявил он.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт.

Журналистка CNN Наташа Бертранд ранее сообщила, что глава ЦРУ США Уильям Бёрнс посетил Украину и обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским «российское вторжение». Она добавила, что в разговоре участвовали представители украинских спецслужб.