Антон Соловьев

«Это не против России, это против закона»: протестующий в Тбилиси о митинге Протестующий в Тбилиси назвал закон об иноагентах скатыванием в тоталитаризм

10 марта 2023 в 19:31

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии