Один из протестующих в Тбилиси по имени Мераб в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвал закон об иностранных агентах скатыванием в тоталитаризм. Он отметил, что люди в стране выступают не против России, а против этой законодательной инициативы. Сегодня днем власти, прислушавшись к мнению грузин, отозвали оба предложенных законопроекта.
Это (протест. — NEWS.ru) против закона, не против России. Этот закон об иноагентах — это скатывание в тоталитаризм. Начинается с этого, а закончится запретом на критику власти и уголовными делами за посты в соцсетях, — сказал Мераб.
Он добавил, что люди хотят увидеть документ об отмене закона.
Иначе мы домой уйдем, а они [власти] все заново сделают, — объяснил Мераб.
7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, при этом многих членов оппозиционных партий не допустили на заседание парламента. Это спровоцировало двухдневные митинги в Тбилиси, которые переросли в столкновения с полицией.
Две протестующие объяснили свое участие в акциях борьбой за свободу. Они выразили недовольство в адрес правительства и восхитились людьми, которые пришли на площадь перед парламентом друг ради друга.
10 марта парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроектов на фоне протестов в стране. Во втором чтении против закона «О прозрачности иностранного влияния», который считают схожим с российским, проголосовали 35 депутатов, один — за.