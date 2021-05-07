Это не покаяние: Пушков объяснил слова Блинкена о подрыве мирового порядка

https://static.news.ru/photo/2c98fdd8-4d75-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал в Telegram на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Белого дома в последние годы «подрывала мировой порядок».

Это не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое, — написал сенатор.

Он считает, что, во-первых, Блинкен бросил камень в «огород» администрации Дональда Трампа. Во-вторых, слова госсекретаря можно считать признанием, что Белый дом собирается и дальше «утверждать гегемонию США», счёл Пушков.

Это и есть «порядок, основанный на правилах», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что США пытаются подменить международное право «собственным произволом». При этом Россия, как и ряд других стран, не принимает подобные «правила однополярного мира».

Ранее стало известно, что некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали миропорядок, который был основан на правилах. Об этом заявил Энтони Блинкен во время выступления в ООН. При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена продемонстрировала готовность сотрудничать по многим вопросам в рамках многосторонних институтов.