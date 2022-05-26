«Это не его игра»: военэксперт о готовности Лукашенко «полезть» на Украину Военный эксперт Литовкин усомнился, что Лукашенко отправит войска на Украину

Вооружённые силы Республики Беларусь / Фото minoborony_by/vk.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не станет отправлять свои войска на Украину, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин, комментируя планы Минска создать оперативное командование на южном (украинском) направлении. По словам аналитика, громкие заявления белорусского лидера обращены электорату и соседям.

Он уже целый месяц с бубном у границы бегает, а как ничего особо не происходило, так и не происходит. На Украину он точно не полезет, так как понимает, что это не его игра, и в то же время он прекрасно понимает, что сам может стать жертвой, — считает Литовкин.

Он добавил, что «батька» хочет попугать соседей — Польшу, Литву и Эстонию. Эксперт напомнил, что Варшава исторически претендует на половину территорий Белоруссии.

Сегодня вечером президент Белоруссии распорядился создать оперативное командование на украинском направлении. По его словам, данное решение диктуется временем, а в Министерстве обороны страны выступали с такой инициативой ещё в прошлом году, однако она была отложена.

10 мая замминистра обороны страны Виктор Гулевич указал, что действия украинских формирований, сосредоточивших вблизи белорусской границы около 20 тысяч солдат, требуют реакции со стороны республики. В связи со скоплением иностранных войск в ходе второго этапа внезапной проверки войск Белоруссии на южное направление были направлены силы специальных операций.