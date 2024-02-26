«Наше дело, но не наша война»: экс-советник президента Франции об Украине Анри Гено: Франция должна помочь Украине заключить мир

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/Global Look Press

Происходящее на Украине — это наше дело, но не наша война, написал в колонке для журнала Marianne бывший советник администрации французского президента (2007–2012) Анри Гено. Он считает, что заключение мира в республике является ролью и долгом Франции.

По словам политика, нельзя воевать вполсилы или по доверенности, это означает предоставление другим возможности выиграть ее и собственный риск проиграть. Он добавил, что бесчестно подставлять других, чтобы «их убивали вместо тебя».

Помочь Украине заключить мир — в этом роль, в этом долг Франции. <...> Война по доверенности означает передачу своей судьбы в руки других. Это чертовски рискованно, если это война, которая ставит под угрозу наше выживание, — подчеркнул Анри Гено.

Политик отметил, что многие в США и Европе оказались перед искушение продолжать военные действия до «последнего украинца». Гено назвал такое пари рискованным, так как никто не знает, куда приведет эскалация.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии конференции в поддержку Украины заявлял, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта. Он указал, что Париж намерен сохранять контроль над эскалацией ситуации, как делал это предыдущие два года.