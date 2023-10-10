«Это кошмар»: военэксперт рассказал, начнется ли в секторе Газа голод Военэксперт Суконкин: в секторе Газа из-за блокады может начаться голод

Фото: Yousef Mohammad/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

В секторе Газа в результате блокады со стороны Израиля может начаться голод, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, в этой ситуации вряд ли помогут местные производства или поставки из других стран.

Конечно, голод может начаться. <...> Это кошмар — полная блокада поставок всех ресурсов, в том числе продовольствия. Вряд ли местные производства накормят местных или Газа получит продовольствие со стороны, например из Египта, — сказал Суконкин.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа окажется на грани гуманитарной катастрофы. Директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума сообщил, что в регионе и до эскалации палестино-израильского конфликта наблюдался серьезный гуманитарный кризис.

Президент Палестины Махмуд Аббас накануне провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и попросил помочь остановить агрессию Израиля. Генсек ООН подчеркнул, что организация прилагает усилия для оказания срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа.