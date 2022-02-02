«Это к США»: Захарова о публикации в СМИ ответов Запада по безопасности

МИД России не стал подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова переадресовала этот вопрос в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Это к США, — сказала она.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.

В свою очередь в НАТО отметили, что не хотят конфронтации с Москвой, но при этом не пойдут на компромисс по принципиальным вопросам. США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.