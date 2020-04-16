Новость о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США вызвала широкий резонанс как в самой Америке, так и за рубежом. Претензии к организации озвучил лично президент Дональд Трамп. По его мнению, ВОЗ несет ответственность за высокие темпы распространения COVID-19. Организация не предоставила вовремя адекватную информацию и основывалась на официальных данных из Китая, которые, по мнению лидера США, не отражали реальной ситуации. ВОЗ сосредоточилась на Китае, тогда как её основным донором являются США. Судя по высказываниям Трампа, Белый дом ждёт «реформирования» организации. Параметры таких реформ не уточнялись, но судя по всему от организации ждут большего внимания к ситуации в Штатах.

Демарш американского руководства вызвал смесь недоумения и критики сразу по нескольким причинам.

Во-первых, приостановка финансирования ВОЗ в разгар пандемии ставит под угрозу её эффективность в противодействии COVID-19. Вне всяких сомнений, организация продолжит активную работу по борьбе с эпидемией. Возможно, недостающие ресурсы будут взяты из других программ ВОЗ. Возможно также, что свои взносы увеличат другие доноры. Но всё это потребует времени. Конечно, основная нагрузка на противодействии эпидемии лежит на национальных государствах. Однако ВОЗ выполняет огромную работу в своей зоне ответственности — мониторинге, обработке и анализе огромных массивов данных в интересах всего человечества. Альтернативы организации как инструмента глобального управления в области медицины и здравоохранения попросту не существует. Заморозка своей доли финансирования со стороны США не спасёт ни жизни американцев, ни жизни других людей. Скорее она приведёт лишь к их росту.

Thorkild Tylleskar/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Во-вторых, обвинения президента США строятся на основе «послезнания» — тех фактов, которые известны сейчас, но о которых не было адекватной информации в начале пандемии. И ВОЗ, и правительство КНР, и все остальные государства столкнулись с принципиально новым явлением. Сведения о новом вирусе обновлялись и менялись постоянно. Давать какие-либо рекомендации без надежной информации было бы попросту безответственно. Истинный потенциал эпидемии был неизвестен в момент её начала. Тем более удивляет обвинение в том, что ВОЗ опиралась на данные правительства КНР. Собственно, работа организации строится на той информации, которая передается ей государствами-членами. Поэтому сотрудничество ВОЗ и правительства КНР — нормальная практика. Организация действовала бы сходным образом в отношении любой другой страны.

В-третьих, обвинения в адрес ВОЗ невольно наводят на мысли о попытке найти «козла отпущения» на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке. Вряд ли будет справедливым спекулировать о неготовности системы здравоохранения США к проблеме такого масштаба. В сходной ситуации оказались и многие другие государства, включая Китай, страны ЕС и Россию. Однако дискуссия о доступности здравоохранения для широких слоёв населения в США ведётся давно. Это важнейший вопрос внутриполитической повестки. Американская медицина — одна из лучших в мире, но доступ к ней тесно связан с имущественным положением. В нормальных условиях эта система имеет свою логику — грубо говоря, кто как зарабатывает, тот так и лечится. Однако в экстремальных условиях, когда помощь требуется огромным массам людей, она оказывается под серьёзным давлением. Выстраивание национальной системы здравоохранения — суверенное дело США. Но «перевод стрелок» на ВОЗ, Китай или Россию не решит проблем здравоохранения Штатов и вряд ли поможет в борьбе с болезнью.

Атака на ВОЗ вписывается в общую доктрину Трампа о примате национальных интересов США над глобальными или общечеловеческими задачами. В терминологии американского президента, он попросту отказывается от «плохой сделки» и хочет, чтобы ВОЗ работала на Америку в той степени, в которой организация финансируются Вашингтоном. Возможно, что в бизнесе такой линейный подход работает. Но он вряд ли пригоден для политики. Эгоизм может дорого обойтись национальным интересам США.

Иван Тимофеев Фото предоставлено клубом

Прежде всего, подобная практика будет размывать глобальное лидерство Америки. В случае ВОЗ подобное лидерство могут взять на себя другие — Китай, Европейский Союз, Индия, Россия. Причём сделают они это не столько, чтобы насолить Вашингтону, сколько ради решения общих проблем. Лидерами становятся те, кто способен вести за собой в достижении большой цели, даже если за это приходится платить больше остальных.

На это американцы могут резонно ответить, что именно США сегодня являются мировым лидером в программах помощи. По данным Государственного департамента, только на борьбу с COVID-19 за рубежом США потратят 225 млн долларов, при том, что 274 млн долларов помощи уже предоставлено правительством США. Частный сектор и благотворительные организации в Америке собрали на борьбу с COVID-19 за рубежом 1,5 млрд долларов. За 20 прошедших лет помощь по вопросам здравоохранения составила 140 млрд долларов.

Всё это так. И американцы действительно сделали много. Однако политика знает множество примеров, когда колоссальные вложения обесценивались ошибкой в критический момент и в критическом месте. «Это хуже, чем преступление — это ошибка» — приписываемый Талейрану афоризм вряд ли потерял актуальность. Даже если речь идёт о такой державе как США, запас прочности которой вроде бы может списать мелкие и крупные промахи.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев