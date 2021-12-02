«Это гипотеза»: Попова о «самоуничтожении» COVID-19 в Японии

Сообщения о самоуничтожении коронавируса в Японии — это пока лишь гипотеза. Об этом заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в Японии высокая дисциплина, которая способствует иммунизации населения.

Если бы это было так, и не только в Японии, мы бы, наверное, все порадовались в том случае, если на замену «дельта»-штамму не придёт больше никакой другой. Но пока это научная гипотеза, — сообщила Попова.

Она добавила, что в Японии ситуация несколько иная, чем в России. Она связана в том числе с обширным охватом населения вакцинацией.

И главное, мы все это знаем, с очень высокой дисциплиной в обществе в Японии. Очень высокой дисциплиной, — заключила она.

Ранее профессор Ицуро Иноуэ рассказал о том, что циркулирующий в Японии штамм «дельта» коронавируса мог накопить чрезмерно большое количество мутаций в одном из неструктурных белков, что со временем может лишить его возможности «исправляться» и приведёт к самоликвидации.

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что исчезновение COVID-19 в России по «японскому сценарию» практически невозможно. Возможно, в Японии произошёл всего один занос «дельта»-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение вируса. В Европе же штаммы могут развиваться из множества различных корней.