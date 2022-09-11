«Это безумие»: в США оценили введение потолка цен на российскую нефть Американский политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на российскую нефть

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Введение Соединенными Штатами потолка цен на нефть из России является ошибочным решением, заявил в беседе с «Известиями» американский политолог Стефан Эберт. По его мнению, данные меры противоречат понятию «свободной торговли». Он отметил, что США ведут подобные экономические войны не только против России — это лишь логическое продолжение противостояния с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие, как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие, — высказался Эберт.

По словам политолога, Вашингтон давил на другие страны — члены G7 с целью заручиться поддержкой по вопросу установления потолка цен, а ранее он призывал Европу не закупаться российскими углеводородами. По мнению эксперта, речь может идти о «действительно очень плохих» последствиях.

С 5 декабря страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года станет действовать запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем. Это одна из мер по установлению потолка на российское сырье. Лимит цен будут устанавливать только те страны, которые согласились на этот механизм.

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. На это хватит договоренностей участников G7.

Россия способна отказаться поставлять газ Евросоюзу в случае введения потолка цен на этот энергоресурс, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что Москва готова поставлять газ по «Северному потоку — 2», если получит соответствующее разрешение. По словам эксперта, если Европа будет придерживаться рыночных отношений с Россией, то сотрудничество продолжится, а в противном случае — прекратится. Кроме того, Москва может перенаправить потоки своих энергоресурсов в Азию.