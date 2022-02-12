«Это абсурд»: на Украине заявили об отсутствии планов напасть на Россию

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсурдом заявления о том, что Украина собирается напасть на Россию, передаёт пресс-служба ведомства. Он отметил, что страна планирует идти политико-дипломатическим путём. В то же время, по его словам, сейчас просчитываются любые сценарии развития ситуации.

Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем всё, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации, — заявил Резников.

Он добавил, что Украина планирует идти политико-дипломатическим путём и именно таким способом вернуть Донецкую и Луганскую области, а также Крым с Севастополем.

По словам Резникова, сейчас у Украины огромная поддержка со стороны международных партнёров, что проявляется в поставках оборонительного оружия. Так, в течение месяца от разных стран Украина получила около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты, а военные прошли обучение и готовы использовать весь арсенал.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.

Сегодня, 12 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеным заявил, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.