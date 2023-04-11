ET: Байден потерпел дипломатический крах на Ближнем Востоке Epoch Times: успехи России и Китая на Ближнем Востоке привели Байдена к дипломатическому краху

Фото: Saudi Press Agency/XinHua/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд (справа) приветствует президента США Джо Байдена во дворце Аль-Салам в Джидде, Саудовская Аравия, 15 июля 2022 г.

Администрация президента США Джо Байдена терпит дипломатический крах на Ближнем Востоке на фоне успехов России и Китая. КНР стала посредником для возобновления отношений в рамках сделки между Саудовской Аравией и Ираном, а Россия помогла возобновить диалог Сирии и Саудовской Аравии. Таким образом установленные Вашингтоном порядки на Ближнем Востоке начали рушиться, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The Epoch Times.

Успех соперников США свидетельствует о дипломатических провалах администрации Байдена, — говорится в статье.

Американские обозреватели считают, что США были отстранены от Ближнего Востока, чем успешно воспользовались Россия и Китай, продвигая там свои интересы. Вашингтон, который потратил 20 лет и триллионы долларов ради контроля над регионом, вытесняется оттуда. Политический эксперт Брэндон Вайхерт отметил, что США не ожидали такого успеха Пекина и Москвы на Ближнем Востоке, поэтому в ближайшее время можно ожидать полное отделение региона от США.

Нам нужно вернуть американское производство, восстановить нашу промышленную базу и внедрить технологии четвертой промышленной революции здесь, а не в Китае. Это то, что мы можем сделать. Вот как мы можем победить Китай. Вот как мы можем гарантировать, что следующее столетие будет американским. Но прямо сейчас мы не предпринимаем таких шагов. И именно поэтому мы приходим в упадок и проигрываем, — считает Вайхерт.

Иранский журналист Хаял Муаззин ранее заявил, что мир на Ближнем Востоке нарушит все планы США. По его словам, страны Ближнего Востока, которые были готовы подчиняться Вашингтону, приходят к пониманию, что США и Запад в случае необходимости не станут их защищать.