Эстонский спасатель скончался после введения вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3d2d3348-7c24-11eb-ba7d-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Эстонии 31-летний сотрудник Спасательного департамента скончался после того, как две недели назад ему была введена вакцина от коронавируса AstraZeneca. Пока что неизвестно, привёл ли к гибели мужчины сам препарат или же причина трагедии в другом.

После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьёзными и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти, — рассказала 3 марта руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла.

Женщина уточнила, что спасатель был вакцинирован препаратом AstraZeneca 17 февраля. По её словам, на данный момент слишком мало статистических данных, чтобы обвинять действие вакцины в смерти мужчины.

Представитель Лекарственного департамента призвала население страны сообщать, если лёгкие побочные эффекты после вакцинации сохраняются дольше трёх-четырёх дней. Она в очередной раз отметила, что вакцина AstraZeneca является безопасной и опасаться её не следует. Повышенная температура и головная боль, как правило, проходят через один-два дня после введения препарата, передаёт портал err.ee.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее сразу два человека умерли после прививки от коронавируса. Вакцинация проводилась препаратом AstraZeneca. Первым погиб пожилой мужчина, которому было больше 50 лет. 26 февраля ему сделали прививку, которая, как предполагают специалисты, дала побочное действие.