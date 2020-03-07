https://static.news.ru/photo/a40c9864-6042-11ea-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Politsei- ja Piirivalveamet/facebook.com

Погранслужба и полиция Эстонии проводят с въезжающими по суше, воздуху и морю людьми разъяснительную работу, рассказывая о ситуации, складывающейся с распространением коронавируса нового типа COVID-2019.

Для распространения материалов на границе с Россией и Латвией, в морском порту и аэропорту Таллина департаментом полиции и погранохраны выделены дополнительные ресурсы, передаёт «Интерфакс».

На восточной границе лицам, прибывающим из России, информация департамента здоровья предоставляется в ходе регулярного пограничного контроля. На южной границе лиц, прибывающих со стороны Латвии, в Икла или Валга, могут остановить полицейские патрули, чтобы предоставить им касающуюся здоровья информацию, — уточнил руководитель опергруппы штаба Таго Трей.

Как писал NEWS.ru ранее, въезд в Саудовскую Аравию из стран, где был обнаружен коронавирус, ограничили. Теперь для этого необходимо заранее предоставлять медицинскую справку об отсутствии заболевания. В настоящий момент в Саудовской Аравии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.