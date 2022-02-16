Эстонская разведка перенесла дату российского «вторжения» на конец месяца

Служба внешней разведки Эстонии на фоне не подтвердившихся слухов о якобы предстоящем 15 и 16 февраля «вторжении» российских войск на территорию Украины, озвучила свою версию и переназначила дату «нападения» на конец февраля, сообщается в официальном докладе. При этом основной причиной, по которой это наступление не произошло в даты, «анонсированные» ранее Западом, авторы аналитики назвали «неготовность российской армии».

По нашей оценке, российские вооружённые силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение, — заявили авторы доклада.

Кроме того, Эстония признала, что предпринимаемые на собственной территории действия России не несут угрозы ни НАТО, ни конкретно странам Балтии. Но при этом авторами доклада активно используется мысль, что странам Запада в любом случае необходима политика сдерживания Москвы.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что рассуждать о датах возможного вторжения России на Украину бесполезно. Он сообщил, что смысла спекулировать о конкретных датах нет. По его словам, в настоящий момент Лондон не зафиксировал отвода российских войск от границ Украины.