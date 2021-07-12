Эстония заявила о грядущем нападении России

Командующий cилами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил о возможности нападения России на республику в ближайшие несколько лет. Об этом военный заявил в эфире телеканала ETV.

Согласно версии генерала, это нападение может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое <...> будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».

Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трёх лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет, — уверен Херем.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за невыдачи визы российскому дипломату. В МИД подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации между странами целиком лежит на эстонской стороне.