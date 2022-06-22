Минобороны Эстонии: Россия на учениях имитировала удары по странам Балтии Глава Минобороны Эстонии: российские военные имитировали в ходе маневров ракетные удары по странам Балтии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что в ходе недавних учений российские военные имитировали ракетные удары по странам Балтии, передает портал ERR. Глава ведомства заявил, что об этом свидетельствуют данные эстонской разведки.

По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства все же не были заряжены настоящими ракетами, — сказал Лаанет.

Министр добавил, что в маневрах не было ничего принципиально нового для прибалтийских стран. При этом он отметил, что чем более открыто говорится о таких действиях РФ, тем выше шансы укрепить восточное крыло НАТО. По словам Лаанета, данный вопрос нужно поднять на саммите НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде.

Глава эстонского Минобороны добавил, что полученные от разведки сведения всегда имели для него большое значение. Благодаря этому Эстония будет готова к любым сценариям развития событий.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к возможному отключению от энергосистемы. По его словам, на такой шаг может пойти Россия в качестве ответной меры на запрет транзита некоторых товаров в Калининградскую область по железной дороге.