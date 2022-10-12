Эстония закрыла свои порты для российских судов Эстония закрыла свои порты для судов Российского морского регистра судоходства

Фото: Petty Officer 3rd Class Jesse Sc/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Департамент транспорта Эстонии сообщил о закрытии портов страны для судов, зарегистрированных в «Российском морском регистре судоходства». Такое решение Совет Европейского Союза (ЕС) принял в связи с военной деятельностью России на Украине, передает «Интерфакс». Постановление вступило в силу со дня его принятия — с 7 октября.

Суда, зарегистрированные в Российском регистре, лишаются права заходить в эстонские порты, — говорится в сообщении.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд россиянам с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

Позднее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не будет предоставлять убежище избегающим частичной мобилизации жителям России. До этого в Эстонии отмечали, что намерены запретить въезд обладающим видом на жительство россиянам, которые примут участие в спецоперации на Украине.