Эстония задумалась о покупке истребителей для Украины Глава МИД: Эстония может приобрести истребители F-16 и передать их Украине

Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/Public domain/Wikimedia Commons

F-16

Власти Эстонии могут приобрести американские истребители F-16 и передать их Украине. Об этом сообщил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу в интервью изданию The Kyiv Independent. По его словам, в настоящее время Эстония не имеет таких самолетов.

Я думаю, это очень разумно, — сказал Рейнсалу, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон не станет передавать истребители F-16 Украине, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. По мнению замминистра, передача боевых самолетов Киеву не смогла бы изменить ситуацию на поле боя из-за текущего положения дел. Он также отметил, что на поставку истребителей ушла бы большая часть выделенных Украине средств.