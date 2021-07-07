Эстония вышлет российского дипломата

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МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата. Это является ответной мерой на действия российской стороны, сообщает телеканал ERR.

В практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ, — рассказал журналистам руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

Он не стал пояснять детали высылки российского дипломата.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан эстонский консул Март Лятте. Дипломат получил от россиянина материалы закрытого характера. В ФСБ заявили, что действия Лятте являются несовместимыми с дипломатическим статусом. Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что консул должен в течение двух суток покинуть территорию России.

Бывший полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин считает, что эстонского дипломата «вели» некоторое время. Эксперт совершенно не удивлён, что консул занимался разведкой в России. Он напомнил, что дипломатический корпус является одним из вариантов прикрытия для шпионов всего мира.