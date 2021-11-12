Эстония решила отгородиться от России колючей проволокой

Эстония собирается разместить на границе с Россией 130 километров заградительной проволоки. По мнению эстонских властей, таким образом получится подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

От русских хакеров, наверное, — поделилась Захарова.

О том, что на границе появятся новые заградительные сооружения, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что поддержка Россией президента Белоруссии Александра Лукашенко может отрезать страну от западного мира. По его словам, санкции против «Аэрофлота» являются первым звоночком этого процесса.

Он добавил, что Лукашенко обостряет ситуацию на польско-белорусской границе, «устроив настоящий концлагерь». Политолог заверил: действия главы Белоруссии ввязывают в конфликт Россию, что полностью устраивает Запад. Он подчеркнул, что, если «Аэрофлот» действительно окажется под санкциями, РФ будет отрезана от западного мира.