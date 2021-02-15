Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России

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Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России. Кроме того, Таллин призвал Евросоюз разработать политику санкций против Москвы.

Европейский Союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнёрами — США, Великобританией и другими западными странами, чтобы совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит её выполнять международные обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан, — цитирует РИА Новости документ.

Заявление одобрили 62 депутата. Лишь трое проголосовали против и один воздержался. Эстонские депутаты призвали освободить всех задержанных на незаконных акциях и «политических заключённых», среди которых парламентарии назвали Алексея Навального.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша ведут подготовку санкций в отношении российских чиновников и близких к власти людей, которые несут ответственность за задержание политика Алексея Навального и его арест.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Боррель анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля.

Между тем возможные рестрикции Москву не пугают. Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это может произойти, если российская сторона ещё раз увидит, как уже было не раз, что в каких-то областях вводятся ограничения, из-за которых возникают риски для отечественной экономики, в том числе в наиболее чувствительных сферах, писал NEWS.ru.