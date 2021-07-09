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Эстония решила усилить охрану границы с Россией из-за мигрантов

14:54, 11 июля 2021
Фото: politsei.ee
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Власти Эстонии усилили границу с Россией и Латвией из-за наплыва мигрантов. Об этом заявил заместитель главы эстонского департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев. Его слова приводит РИА Новости.

Во-первых, мы продолжаем строительство новой пограничной инфраструктуры на восточной границе [с Россией]. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограды, но и всего мониторингового оборудования, — рассказал чиновник.

Он пояснил, что в стране не верят в повторение литовского-белорусского сценария: на границе с Литвой собралось большое количество мигрантов со стороны Белоруссии, власти даже были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации — но испугались, что Эстония окажется на пути нелегальных мигрантов, если они направятся на север.

Ранее Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией. Так власти хотят защититься от нелегальных мигрантов. В Белоруссии подчеркнули, что не возражают против строительства этого сооружения. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Запад вводит санкции против Минска вопреки любым положениям международного права.

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