Эстония предложила восстановить Украину за счёт доходов РФ от нефти и газа

Необходимо задепонировать платежи за российские энергоресурсы, чтобы использовать их при восстановлении Украины, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс со ссылкой на премьер-министра страны. По её словам, только таким путём можно заставить Россию «заплатить за то, что было сделано» в ходе военной спецоперации, пишет «Интерфакс».

Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины, — заявила министр.

Лийметс также подчеркнула, что Евросоюз намерен сократить поставки энергоресурсов со стороны России в страны Евросоюза на две трети. По словам дипломата, это произойдёт к концу года.

Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети, — отметила Лийметс.

Ранее генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предположил, что ФРГ потребуется три года для снижения энергозависимости от России. Также он добавил, что без импорта газа из России экономика ФРГ понесёт «огромный ущерб». При этом он подчеркнул, что замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше. При этом он подчеркнул, что замена поставок нефти может произойти уже через год, а в случае с углём сроки замены будут ещё меньше.