https://static.news.ru/photo/7818aaf0-677b-11ea-9776-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Союз туристических фирм Эстонии решил поменять слоган ввиду пандемии коронавируса. Теперь он будет звучать так: «Приезжайте в Эстонию, но позже».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации. Республиканский департамент здоровья объявил 16 марта, что общее число заразившихся коронавирусом достигло 205 человек. С 17 марта правительство Эстонии временно ограничило пересечение государственной границы.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что в будущем страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.