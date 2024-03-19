Российского дипломата вышлют из Эстонии за «гибридные операции» Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

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Посольство России в Таллине

Сотрудника посольства России в Эстонии объявили персоной нон грата, сообщило агентство BNS со ссылкой на эстонский МИД. По его данным, ведомство вручило соответствующую дипломатическую ноту временному поверенному в делах РФ в балтийской стране.

[Таллин] не намерен терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии, — заявили в МИД Эстонии.

Согласно заявлению дипведомства, причиной стали «гибридные операции», которые направлены против безопасности Эстонии. Они «должны прекратиться», подчеркнули в МИД страны.

Москва ответит на решение Таллина о высылке дипломата, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел России.

Российская сторона даст соответствующий ответ, — заверили в МИД РФ.

На прошлой неделе власти Австрии объявили о высылке двух дипломатов российского посольства, которым было предписано покинуть страну до 19 марта. В МИД РФ заявили, что российская сторона не оставит это решение Вены без ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в отношениях между Россией и Австрией, заявил, что в них уже «особо нечего усложнять». Представитель Кремля отметил, что МИД уже обозначил позицию по этому вопросу.