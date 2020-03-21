https://static.news.ru/photo/f433efea-6c3b-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frauke Scholz/Global Look Press

В Эстонии определён генеральный подрядчик первого участка строительства сухопутной пограничной полосы с Россией.

Её сооружение начнётся летом нынешнего года, заявил руководитель бюро интегрированного пограничного управления департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Проект инфраструктуры пограничной полосы охватывает патрульные дороги, полосы заграждения, столбы для камер наблюдения, коммуникации, электропитание и подъездные дороги к первому участку, — цитирует его «Интерфакс».

Согласно принятому правительством решению, сухопутная пограничная полоса поделена на четыре участка. Строительство первого начнётся в пункте соединения границ Эстонии, Латвии и России, и его длина до погранзаставы Лухамаа (Luhamaa) составит 23,5 км. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 м на протяжении около 90 км.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с Россией нужно пересмотреть по договору 1920 года, в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР. Современная российско-эстонская граница закреплена договором 2014 года, но прибалтийские консерваторы не признают документ.