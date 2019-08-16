https://static.news.ru/photo/8e5cf774-c0a7-11e9-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Jordan/imagebroker.com/Global Look Press

Обвинение в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки предъявлено в Финляндии двум гражданам Эстонии. По данным полиции, криминальное происхождение имели средства, поступившие на счета строительной компании HTR Talonrakennus Oy.

В течение нескольких месяцев 2014 года счета фирмы в Nordea и Danske Bank пополнились более чем на 6,5 млрд рублей (€140 млн), сообщает Yle .

Эстонцы свою вину не признают, заявляя, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

Ранее News.ru сообщал, что суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК отмывались деньги. В рамках дела сыщики проводят обыски как в офисах организации, так и у её сотрудников, изымают вещи и документы.