«Есть случаи избиения детей»: в СПЧ обеспокоены обострением русофобии

Российские дети за рубежом подвергаются унижениям, оскорблениям, и даже есть случаи нападения на них из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод в ходе круглого стола «Дискриминация соотечественников за рубежом: стоп, нацизм». Его слова передаёт РИА Новости.

Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей, получившее широкое распространение в зарубежных странах, унижения, оскорбления, психологическое давление, создание условий, препятствующих учебному процессу, а также есть случаи нападения и избиения детей, — заявил он.

После начала cпецоперации России на Украине правозащитники не раз заявляли о фактах проявления русофобии и нарушения прав россиян, находящихся за рубежом.

Как сообщалось, Москва рассчитывает, что власти западных стран не будут «удобрять почву» для ненависти к русским и русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что подобные тенденции являются опасными.

Со схожей позицией выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он выразил надежду, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе.