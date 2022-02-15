«Есть разумные люди»: Лавров оценил слова посла Украины о членстве в НАТО

Отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о высказываниях посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко об изменении позиции Киева по вступлению в Североатлантический альянс для «предотвращения войны с Россией». По словам Лаврова, на Украине есть многие политики и политологи, которые разделяют подобные оценки, передаёт ТАСС.

Что касается заявления посла Украины в Лондоне относительно возможности отказа его страны от членства в НАТО, если она будет помогать установлению мира, сотрудничества, всеобщему благополучию, то могу только сказать, что есть разумные люди, — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве после встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности. По его словам, соответствующее решение Киева было бы шагом к стабилизации обстановки в мире.