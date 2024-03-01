«Есть опыт»: космонавт рассказал о политических спорах на МКС Космонавт Новицкий: на МКС нет места политическим или религиозным спорам

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены экипажей на Международной космической станции (МКС) не ведут политических или религиозных споров, каждый выполняет свою работу, рассказал российский космонавт Олег Новицкий. По его словам, это является следствием профессионализма всех участников программы, поскольку в космосе все люди тесно связаны друг с другом, передает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

У нас есть опыт поведения космонавтов. Мы никогда не судим, допустим, о религии другого человека. Мы не лезем к нему, не лезем в политику. Мы профессионалы. У нас есть программа полетов, которую мы выполняем <...> Потому что при какой-то аварийной ситуации мы не будем ставить какие-то границы и не помогать кому-то. Мы готовимся вместе, — пояснил он.

Ранее орбиту МКС подняли на три километра перед полетом корабля «Союз МС-25». Средняя высота орбиты выросла на 3,04 километра и в настоящее время составляет 418,72 километра. Запуск российского транспортника состоится 21 марта. В основной экипаж войдут космонавт Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусский космонавт Марина Василевская.

При этом 28 февраля на борту российского сегмента Международной космической станции специалисты зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе уточнили, что угрозы для экипажа нет.