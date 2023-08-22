«Есть над чем задуматься»: в ГД оценили участие генсека ООН в саммите БРИКС Депутат ГД Чепа: генсек ООН может предложить решения по Украине на саммите БРИКС

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Украина может стать одной из тем обсуждения на саммите БРИКС при участии генсека ООН Антониу Гутерриша, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат отметил, что влияние БРИКС в мире постоянно растет, в то время как авторитет ООН падает.

Наверняка, одним из вопросов будет Украина. В сегодняшней ситуации с теми проблемами, с которыми сегодня сталкивается ООН, к сожалению, мы наблюдаем определенное падение авторитета этой организации, которая все больше и больше делает для того, чтобы находиться под влиянием США. Американские власти часто препятствуют прибытию туда определенных делегаций, в то время как роль и влияние БРИКС в мире растет постоянно. Очень многие страны готовы и хотят вступать в эту организацию. Поэтому Гутерришу есть над чем задуматься, прибывая на саммит БРИКС, — сказал Чепа.

Парламентарий допустил, что генсек ООН может предложить решения по каким-то вопросам, в том числе по Украине. По его словам, это всегда полезно, главное, чтобы решения были разумными.

Саммит БРИКС стартовал в ЮАР 22 августа и будет проходить в течение двух дней, Гутерриш примет участие в нем в качестве гостя.

Политолог Александр Асафов ранее предположил, что генсек ООН попытается продавить на саммите БРИКС необходимость возобновления зерновой сделки с участием России и в том виде, в котором ее видят США.