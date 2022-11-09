Есть ли смысл Путину лететь на Бали Через год в Индии на саммите G20 все будет куда интереснее

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Когда бывший советник американского президента Джон Болтон заявляет, что Владимир Путин должен стать легитимной целью для нападения, то к его словам можно относиться по-разному. Однако совершенно очевидно, что известный своими экстремистскими взглядами политик явно озвучил мысль, которая не покидает больное воображение многих действующих государственных деятелей Запада. Тех, для которых российский президент стал олицетворением неприятных для них глобальных политических тектонических сдвигов: перестройки мировой системы, ликвидации гегемонии одной сверхдержавы, отхода от остатков неоколониального господства, позволяющего «золотому миллиарду» эксплуатировать остальной мир.

А потому допущение попытки физической ликвидации российского лидера не выглядело бы плодом чьей-то болезненной фантазии. Понятно, что вопрос обеспечения личной безопасности главы нашего государства не мог не быть в такой ситуации решающим. Тем более что, как замечено, из 20 постоянных членов этого условного экономического клуба как минимум девять стран вполне конструктивно подходят к отношениям с Россией. Более того, они либо члены группы БРИКС, либо рассматривают возможность своего присоединения к ней.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Флажки стран БРИКС: ЮАР, Индии, Бразилии и Китая

А значит, с дружественными странами у Кремля и так хватает вариантов коллективного общения в рамках набирающих популярность новых площадок, созданных без западного доминирования для встреч независимых лидеров и их обмена мнениями. Не зря ведь только что в рамках своего азиатского турне российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел в Дели переговоры со своим индийским коллегой. Понятно, что нюансы нашего исторического поворота на Восток в рамках выстраивания новой глобальной стратегии — предмет переговоров в узком кругу стран, разделяющих принципы глобальной многополюсности. И это явно не тема для заседаний «Большой двадцатки» с участием ведущих западных стран.

Немало было разговоров и о том, что, дескать, под солнцем Бали могли бы состояться важные контакты для начала урегулирования конфликта на Украине. Однако все понимали, что если на остров и прибудет Владимир Зеленский, то после его ультиматума, как условия и основы для переговоров, любые контакты с ним лишь санкционировали бы очередной взрыв украинского шовинизма. Если же речь шла о шансах на прямые переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, то без предварительных долгих консультаций и заранее согласованных документов они бесполезны. Ибо лидеры таких стран встречаются только при условии достижения определенных договоренностей, а не ради взаимного пиара. Как мы знаем, таких прорывных предварительных российско-американских контактов просто не было.

Но и такой вакуум договоренностей мог бы быть еще и дополнен провокационными демаршами представителей США и их европейских сателлитов, которые угрожали покидать зал во время выступления Путина, устраивать разного рода акции протеста. Да и артистическая команда Зеленского известна своими перформансами. Иными словами, малопродуктивная встреча могла бы еще и превратиться в откровенный пропагандистский фарс. Как говорится, оно нам надо?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Не просто так в свое время покойный идеолог Збигнев Бжезинский предлагал рассматривать встречи G20 в качестве инструмента косвенного поддержания американского господства, раз уж прямое затруднено.

Это не значит, что трибуна «Большой двадцатки» для нас неинтересна. Просто на следующем саммите G20 в Индии многие острые вопросы будут явно сняты с мировой повестки, а противоречия разрешены. Тогда-то конструктивный коллективный разговор станет куда более актуальным.