ЕСПЧ зарегистрировал дело против Роскомнадзора

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на решение Роскомнадзора заблокировать в России сайт норвежского издания Barents Observer. Об этом сообщили в антидискриминационном центре «Мемориал», который поддерживал дело на всех этапах. Страницу заблокировали из-за материала о шведском сааме-гомосексуале.

Редактор Barents Observer объяснил , что журналисты не стали удалять материал несмотря на требования РКН, потому что это важная история.

Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью, — подчеркнул он.

Текст, вызвавший недовольство регулятора, — перевод на русский язык материала шведской газеты Arjeplognytt о сааме Дэне Эриксоне. Правозащитники объясняют, что в нём поднимались такие проблемы, как неприятие гомосексуальности, дискриминация коренных народов и необходимость преодоления табу. В РКН считают, что в материале были описаны способы самоубийства.

Сайт издания заблокировали в 2019 году.

Ранее Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф, на котором во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт кандидата в президенты Владимира Путина. В сентябре 2021 года по этому адресу располагалось онлайн-казино.