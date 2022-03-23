ЕСПЧ: РФ утратит статус члена Европейской конвенции по правам человека

В Европейском суде по правам человека заявили, что Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября, сообщает ТАСС.

15 марта правительство РФ известило генерального секретаря СЕ Марию Бурич о том, что Москва выходит из организации, а это означает, что будут денонсированы устав Совета Европы, Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) и еще несколько конвенций и документов.

Ранее генеральная прокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом решении генпрокурор РФ Игорь Краснов написал в письме генсеку МАП Хану Мораалу. В обращении Краснов указал, что ассоциация восемь лет игнорировала массовые преступления украинских властей против населения Донбасса.