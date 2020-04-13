ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб о компенсациях заключённым в РФ

https://static.news.ru/photo/bc1eb9de-7db4-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за появления национального механизма защиты Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб о компенсациях из-за ненадлежащих условий пребывания в заключении в российских тюрьмах. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России.

Рассмотрение всех жалоб на ненадлежащие условия содержания под стражей и отбывания наказания, поданных заявителями, находившимися в таких условиях на момент обращения, а также лицами, отбывшими наказание в исправительном учреждении, в котором их личное пространство составляло менее 3 кв. м, ЕСПЧ приостановил, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В Минюсте также напомнили, что до сего момента эта категория жалоб из России была самой многочисленной.

ЕСПЧ опубликовал решение по делу «Шмелёв и другие против России». В нём была дана положительная оценка новому средству правовой защиты, которое было создано в РФ по инициативе Минюста для решения по жалобам на ненадлежащие условия содержания под стражей и отбывания наказания, а также иные меры общего характера.

ЕСПЧ с удовлетворением отметил правовые ориентиры, заложенные в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», адресованные национальным судам для решения вопроса о присуждении справедливой компенсации, — сообщили в Минюсте.

Европейский суд также положительно оценил соответствующие разъяснения российского Верховного суда по этим вопросам и обобщение имеющейся судебной практики для использования в работе нижестоящих судов.

В ЕСПЧ также позитивно отнеслись к информации об изменениях в уголовном законодательстве. Они направлены на минимизацию применения меры пресечения в виде заключения под стражу и в целом сокращение количества лиц, лишенных свободы по приговору суда.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минюсте сообщили, что Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ.