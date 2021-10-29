Эсминец ВМС США зашёл в Чёрное море

Ракетный эсминец США типа «Арли Бёрк» USS Porter зашёл в Чёрное море. Его перемещения отслеживают силы и средства Черноморского флота, заявили в Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

В Шестом флоте ВМС США отметили , что боевой корабль движется в Чёрном море «для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В операциях примут участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО. Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.

Кроме того, руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией несколько дней назад отправило истребители F-16 на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на острове Шемья (Аляска) у границ с Россией. В годы холодной войны она активно эксплуатировалась и считалась идеальным местом для перехвата советских военных самолётов над Беринговым морем.