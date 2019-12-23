https://static.news.ru/photo/1f73a00e-2643-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carline Jean/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одесский порт зашёл американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США «USS Ross». Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами НАТО.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Экипаж эсминца ранее принимал участие в международных учениях «Си Бриз-2016» и тогда несколько дней находился в Одессе. Тогда цель «визита» заявлялась как обеспечение стабильности и помощь улучшению взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе для поддержки региональной безопасности в Чёрном море.

Перед этим в Чёрном море побывал эсминец ВМС США «Дональд Кук», писал NEWS.ru.