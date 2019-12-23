В Одесский порт зашёл американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США «USS Ross». Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами НАТО.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.
Экипаж эсминца ранее принимал участие в международных учениях «Си Бриз-2016» и тогда несколько дней находился в Одессе. Тогда цель «визита» заявлялась как обеспечение стабильности и помощь улучшению взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе для поддержки региональной безопасности в Чёрном море.
Перед этим в Чёрном море побывал эсминец ВМС США «Дональд Кук», писал NEWS.ru.
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