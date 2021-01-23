Эсминец ВМС США «Дональд Кук» зашёл в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/9246e848-5dab-11eb-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Public Domain/wikipedia.org

Силы Черноморского флота ведут наблюдение за вооружённым крылатыми ракетами эсминцем США «Дональд Кук, который зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Чёрного моря, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения центра.

В предыдущий раз ракетный эсминец Военно-морских сил США «Дональд Кук» заходил в Чёрное море 23 ноября для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием Воздушных сил НАТО. Через десять дней эсминец покинул акваторию Чёрного моря.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны РФ в конце ноября сообщало, что американский эсминец USS John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Как сообщало российское Минобороны, корабль ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ.