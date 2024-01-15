Эсминец США сбил над Красным морем выпущенную с территории Йемена ракету Эсминец США Laboon сбил противокорабельную ракету, запущенную хуситами из Йемена

Фото: Petty Officer 2nd Class Mo Bourd/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский эсминец Laboon сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с контролируемой хуситами территории Йемена, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. О пострадавших и каком-либо ущербе информации не поступало.

14 января примерно в 16:45 по времени Саны из контролируемых хуситами районов Йемена по американскому эсминцу Laboon (DDG 58), который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи побережья [провинции] Ходейда, — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в социальной сети Twitter (X).

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Как заявил президент США Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности. По словам командующего ВВС США Алекса Гриневича, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.

При этом зарубежные аналитики сообщали, что военная операция против йеменских хуситов ставит крест на инициативе, направленной на прекращение боевых действий в Газе, фактически развязывая руки Израилю. Хотя соответствующие призывы звучали и на Западе, действия Вашингтона и Лондона максимально идут вразрез с миротворческими высказываниями политиков, резюмировали журналисты.