Эскортницу, получившую награду от разведки Украины, внесли в «Миротворец» Эскортницу Волощук, получившую награду от украинской разведки, внесли в базу «Миротворца»

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинскую блогершу и эскортницу Оксану Волощук, которая была награждена ГУР за свои заслуги, занесли в базу данных «Миротворца», сообщает УНИАН. Ее обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях, которые якобы были направлены против Украины, а также в манипулировании общественно значимой информацией.

Ранее Волощук опубликовала в социальных сетях неприятные для Киева высказывания о Крыме. Она считает, что полуостров изменился к лучшему после воссоединения с Россией.

Сайт «Миротворец» сообщил, что блогерша получила медаль II степени «За содействие военной разведке Украины» от начальника украинской разведки Буданова в октябре 2022 года. Сама Волощук заявляет, что орден был вручен ей в офисе президента Украины.

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых разглашаются данные журналистов, защитников ДНР и ЛНР и других граждан, а также несовершеннолетних. Эти люди называются на сайте «изменниками родины».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить госнаград примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, ее супруга и пародиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против военной операции, которую Россия развернула на территории Украины. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения.