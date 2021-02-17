Ещё одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0c38f80e-712e-11eb-84d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Габонской Республики. <...> Габон стал 29-й страной мира и четвёртым государством Африканского континента, одобрившим вакцину, — говорится в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина является одной из лучших в мире и пользуется большой популярностью у зарубежных партнёров. Кроме того, препарат обладает рядом преимуществ по сравнению с «конкурентами». В частности, его просто доставлять и у него высокая эффективность.

Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и многих других государствах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление администрации США, призвавшей партнёров и союзников с осторожностью отнестись к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», и её одобрение в отдельных странах. Он отметил, что в Белом доме сравнивали ситуацию с популяризацией российского препарата на Западе с геополитическим заговором Кремля.