Ещё одна страна зарегистрировала на своей территории вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/8e4ab0ae-7d03-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Jianhua/XinHua/Global Look Press

В Лаосской Народно-Демократической Республике зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики, — говорится в сообщении.

Таким образом, на текущий день препарат зарегистрирован в 44 странах мира. Его регистрация прошла по ускоренной процедуре, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это островное государство в Южной Азии стало 43-й страной мира, одобрившей применение на своей территории «Спутника V». Таким образом, «Спутник V» в данный момент зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек. Российская вакцина входит в тройку лидеров по количеству одобрений от госрегуляторов.