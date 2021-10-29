Ещё одна страна одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что сегодня ещё одна страна одобрила применение российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ей стала Камбоджа.

Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V», — говорится в пресс-релизе компании.

Камбоджа осуществила регистрацию препарата в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В РФПИ подчеркнули, что общее население всех стран, которые одобрили российскую вакцину, составляет 4 миллиарда человек (более 50% населения Земли).

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, лучше симулируют инфекцию, что способствует появлению защитных антител с большим разнообразием, чем при использовании других вакцин.

Некоторое время назад стало известно, что ВОЗ возобновила процесс преквалификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Процедура идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию.