Ещё одна европейская авиакомпания приостановит полёты над Украиной
Авиакомпания Norwegian приостановит полёты над Украиной из-за ситуации с безопасностью
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:05, 14 февраля 2022
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Норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полёты над территорией Украины по соображениям безопасности, сообщил представитель компании Эсбен Туман, передаёт телеканал ТV2. Ранее полёты в воздушном пространстве страны прекратила голландская авиакомпания KLM.
Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной, — сказал представитель компании.
Авиакомпания не имеет прямых маршрутов на Украину, но иногда летает над её западными частями во время выполнения рейсов в Венгрию или Турцию.
Накануне в киевский аэропорт Борисполь не прибыли рейсы американской Delta Airlines и нидерландской KLM из Амстердама. Не полетел рейс из Киева в Познань компании Ryanair. В Одессе отменили сегодняшний рейс в Варшаву польских авиалиний LOT.
Ранее крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в ближайшее время прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.
В то же время в Министерстве инфраструктуры Украины опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.