Ещё одна европейская авиакомпания приостановит полёты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian решила приостановить полёты над территорией Украины по соображениям безопасности, сообщил представитель компании Эсбен Туман, передаёт телеканал ТV2. Ранее полёты в воздушном пространстве страны прекратила голландская авиакомпания KLM.

Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной, — сказал представитель компании.

Авиакомпания не имеет прямых маршрутов на Украину, но иногда летает над её западными частями во время выполнения рейсов в Венгрию или Турцию.

Накануне в киевский аэропорт Борисполь не прибыли рейсы американской Delta Airlines и нидерландской KLM из Амстердама. Не полетел рейс из Киева в Познань компании Ryanair. В Одессе отменили сегодняшний рейс в Варшаву польских авиалиний LOT.

Ранее крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в ближайшее время прекращают страхование самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

В то же время в Министерстве инфраструктуры Украины опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.